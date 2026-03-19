Bihar Development : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर, लखीसराय में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पटना: 'समृद्धि यात्रा' के चौथे चरण के बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुंगेर और लखीसराय जिलों का दौरा किया और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।

मुंगेर में मुख्यमंत्री ने 26 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 52 पूरी हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया, लाभार्थियों से सीधे बातचीत की और सहायता चेक वितरित किए।

एयरपोर्ट ग्राउंड पर आयोजित 'जन संवाद' कार्यक्रम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने दो दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और लोगों से 'विकसित बिहार' (समृद्ध बिहार) के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने श्रोताओं से एकाग्रता बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा, "अपना ध्यान भटकने न दें। ध्यान से सुनें- यदि आप कही जा रही बातों को चूक जाएंगे, तो आप इन महत्वपूर्ण विवरणों को समझ नहीं पाएंगे।"

मुंगेर यात्रा के बाद मुख्यमंत्री लखीसराय के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने इस यात्रा के तहत अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखा। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में उन्होंने परियोजना के 3डी मॉडल की समीक्षा की, नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और विभागीय स्टॉलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से भी बातचीत की और चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की।

लखीसराय में उन्होंने रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके 144 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 117 पूरी हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन किया, जिन्हें उन्होंने जिले के निवासियों को समर्पित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समग्र विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और इन नई पहलों के लिए लोगों को बधाई दी।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार और सूर्यगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल शामिल थे।

बता दें कि 'समृद्धि यात्रा' राज्य सरकार की उस पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों से सीधे जुड़ना और पूरे बिहार में चल रही विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करना है।

--आईएएनएस