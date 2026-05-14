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बिहार के सारण में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-ऑटो की टक्कर में तीन की मौत

दाउदपुर थाना क्षेत्र में सुबह हुए भीषण सड़क हादसे के बाद ट्रक चालक फरार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
May 14, 2026, 06:36 AM
बिहार के सारण में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-ऑटो की टक्कर में तीन की मौत

पटना: बिहार के सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र में एनएच-531 पर गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो-रिक्शा की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

हादसा पुरब सोनिया ब्रिज के पास गुरुवार सुबह 5:00 बजे हुआ। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, ऑटो-रिक्शा चालक सहित तीन लोग छपरा से एकमा की ओर जा रहे थे, इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को एकमा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया।

घायलों में से एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं, अन्य दो घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में दोनों ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने ट्रक और ऑटो दोनों को जब्त कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही हैं।

दाउदपुर पुलिस स्टेशन में लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के संबंधित धाराओं के तहत ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इस दुर्घटना के तुरंत बाद से वह फरार है।

सारण पुलिस ने शवों को मुर्दाघर में रखा है और मृतकों के परिजनों को इस हादसे के बारे में सूचित करने के प्रयास कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

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