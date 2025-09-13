Tejashwi Yadav Statement : 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान छूटे बिहार के 16 जिलों में भी जाएंगे : तेजस्वी यादव

पटना: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर पटना और खगड़िया में हुई दो हत्याओं के बाद बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने राज्य में अपनी नई यात्रा की घोषणा की।

पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में एक नई यात्रा की घोषणा की। उन्होंने कहा, "अब हम मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान छूटे हुए 16 जिलों तक जाएंगे। यह नई यात्रा हमें उन इलाकों तक ले जाएगी।"

उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, "बिहार की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। हर जगह हत्याएं हो रही हैं। खगड़िया में तो गुरुवार रात हमारे विधायक के ड्राइवर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले पटना में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जब एक राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरकार बेसुध है जबकि अपराध सुनियोजित तरीके से बढ़ रहे हैं। इन घटनाओं की योजना उपमुख्यमंत्री के आवास से बनाई जा रही है। अपराधी अब सम्राट और विजय बन गए हैं।"

राजद नेता ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि यह व्यवस्था के हर स्तर तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, "इंजीनियरों के घरों से करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं। पुलिस थानों और प्रखंड कार्यालयों से लेकर उच्च नौकरशाही तक, भ्रष्टाचार व्याप्त है।"

तेजस्वी ने राघोपुर में हुई एक हत्या को चुनावी राजनीति से जोड़ने वाले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विवादास्पद बयान पर निशाना साधते हुए कहा, "एक व्यक्ति की हत्या हुई है और न्याय की बात करने के बजाय, उपमुख्यमंत्री यह पूछ रहे हैं कि इससे राजनीतिक लाभ किसे होगा। यह सत्ता में बैठे लोगों की गंदी और शर्मनाक सोच को दर्शाता है। ऐसे लोग उपमुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। अगर उन्हें राघोपुर की इतनी चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद आकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें।"

कांग्रेस द्वारा अपलोड किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो, जिसमें एनडीए नेताओं ने माताओं का अपमान करने का दावा किया था, पर उठे विवाद पर, तेजस्वी ने भाजपा की आलोचना को खारिज कर दिया।

राजद नेता ने कहा, "मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन स्पष्ट रूप से वे लोगों का ध्यान अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से भटका रहे हैं। भाजपा ने किसी और से ज़्यादा महिलाओं का अपमान किया है। जरा याद कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी के खिलाफ क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, या उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए का कैसे मज़ाक उड़ाया था। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के निर्धारित बिहार दौरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, राजद नेता ने कहा कि उनका आना पूरी तरह से चुनावी था। उन्होंने कहा, "अब चुनाव आ गए हैं, तो वे आएंगे ही। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे बिहार को फिर से भूल जाएंगे।"

