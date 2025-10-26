प्रान्तीय

Tejashwi Yadav Statement : तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, 'बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप'

तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार और गुजरात की विकास तुलना पूछी
Oct 26, 2025, 03:35 PM
तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, 'बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप'

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर कहा कि यह चुनावी मौसम है, इसलिए वह निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन, उनके आने से क्या हासिल होगा?

तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं उनसे बस एक बात पूछना चाहता हूं कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 11 वर्षों में गुजरात को क्या दिया है और बिहार को क्या दिया है।

राजद नेता ने कहा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है। यह नया बिहार बनाने का चुनाव है। जैसे एक जगह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, 20 बरस तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों खराब हो जाते हैं। वैसे ही दो दशक की इस सरकार ने बिहार की दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेजस्वी से किसी को कोई शिकायत नहीं। तेजस्वी आपसे एक मौका मांग रहा है। आपने एनडीए को 20 साल दिए, हमें बस 20 महीने दीजिए। मिलकर नया बिहार बनाएंगे और बिहारियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और सेमीकंडक्टर कंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में लगाएगी। सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाएगी, निवेशकों की बैठक कराएगी और विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियों को जबरदस्ती महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले जाएगी, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति को गुजरात ले जाएगी। बिहार के हिस्से का शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा बजट गुजरात लेकर जाएंगे। 11 साल से डबल इंजन सरकार है, बताएं कि इन 11 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया और गुजरात को क्या दिया? दोनों राज्यों का तुलनात्मक आंकड़ा पेश करें।

उन्होंने कहा कि बिहार गुजरात से हर पहलू में बड़ा है। बिहार की इतनी जनसंख्या है कि हर दसवां भारतीय बिहारी है। उन्होंने कहा कि बिहार आएंगे तो वोट चोरी करेंगे, सीट चोरी करेंगे। कहेंगे कि बिहारी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएंगे, लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। बिहार आकर बिहारियों को ही बिहारियों से डराएंगे, लेकिन कभी भी नौकरी, रोजगार, विकास और उद्योग-धंधों की बात नहीं करेंगे। यहां केवल जाति-धर्म की भड़काऊ बात करेंगे। बिहार इनकी चाल, छल और चालाकी को अच्छे से समझ रहा है।

 

 

