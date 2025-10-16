प्रान्तीय

Tejashwi Yadav Nomination : तेजस्वी यादव के पास लगभग 8.1 करोड़ रुपए की संपत्ति, हलफनामे में दी जानकारी

तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया, संपत्ति और संकल्प दोनों किए घोषित
Oct 16, 2025, 03:41 AM
पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति की भी जानकारी दी।

अपने नामांकन के साथ तेजस्वी ने एक हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 8.1 करोड़ रुपए घोषित की। हलफनामे में कई आलीशान और महंगी वस्तुओं का विवरण दिया गया है, जिनमें एक इतालवी निर्मित पिस्तौल और 1.05 लाख रुपए मूल्य के 50 जिंदा कारतूस, और एक डेस्कटॉप और लैपटॉप शामिल हैं।

राजद नेता की घोषणा में चल और अचल संपत्ति भी शामिल है। तेजस्वी की कुल संपत्ति में 6.12 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1.88 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है।

उनकी पत्नी राजश्री यादव ने 1.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 59.69 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। हलफनामे में आगे बताया गया है कि तेजस्वी के पास 1.5 लाख रुपए नकद है, जबकि राजश्री के पास 1 लाख रुपए है।

उनके कई बैंक खाते हैं और उन पर 55.55 लाख रुपए की देनदारियां हैं। तेजस्वी यादव ने 200 ग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी की भी जानकारी दी, जबकि राजश्री के पास 480 ग्राम सोना है।

राजद नेता पर कुल 1.35 करोड़ रुपए का सरकारी बकाया है, जबकि उनकी पत्नी पर कोई बकाया या देनदारी नहीं है। नामांकन दाखिल करते समय राजद ने एक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों समर्थकों ने रोड शो में हिस्सा लिया।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और संजय यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी के साथ थे। पर्चा दाखिल करने से पहले मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, "राघोपुर की जनता ने मुझ पर दो बार भरोसा किया है। यह मेरा तीसरा नामांकन है, और मुझे विश्वास है कि वे मुझे फिर से आशीर्वाद देंगे। बिहार की जनता अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से तंग आ चुकी है। इस बार बदलाव निश्चित है। बिहार को महागठबंधन की सरकार मिलेगी।"

 

 

