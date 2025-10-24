प्रान्तीय

Tejashwi Yadav : बिहार को नंबर एक बनाना हमारा लक्ष्य : तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने वादा दोहराया—बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई की व्यवस्था बनेगी।
Oct 24, 2025, 08:57 AM
बिहार को नंबर एक बनाना हमारा लक्ष्य : तेजस्वी यादव

पटना: महागठबंधन में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को चुनावी प्रचार में निकल गए। पटना से निकलने के पहले उन्होंने कहा कि बिहार को नंबर एक राज्य बनाना उनका लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधा।

उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं जो कहता हूं, उसे पूरा करता हूं। झूठे वादे नहीं करता और न ही कच्ची बात करता। मैं जुबान का पक्का हूं। जो कहा है, वह करूंगा; जो करूंगा, वह कहूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार को नंबर एक बनाना हमारा लक्ष्य है।

उन्होंने दावे के साथ कहा, "तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ जनता को सीएम बनाऊंगा, यानी चिंतामुक्त बनाऊंगा। हमारी सरकार “पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई” वाली होगी।"

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमने जो वादा किया है, उन सभी बातों को पूरा करूंगा। हमने कहा है कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य को, जहां सरकारी नौकरी में लोग नहीं हैं, उनको सरकारी नौकरी देंगे। हमने जीविका दीदी के बारे में भी घोषणा की है। हम सभी एक-एक घोषणा को पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर तेजस्वी जो बोलता है, वह करता है। यह हमने 17 महीने में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोजगार होगी, ताकि बिहार में विकास और सुशासन की नई नींव रखी जा सके।

उन्होंने आगे एनडीए के जंगलराज के आरोपों को लेकर कहा कि बिहार में 55 से अधिक घोटाले हुए, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद एक चुनावी मंच से कहा था। उन घोटालों में जांच का क्या हुआ? आज प्रदेश में दिनदहाड़े गोलियां चल रही हैं। लोगों की हत्या हो रही है; असल में जंगल राज यही है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। सभी प्रचार में जोर लगा रही हैं।

 

 

 

