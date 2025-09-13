Tejashwi Yadav Bihar Yatra : 'बिहार अधिकार यात्रा' एनडीए के लिए आखिरी यात्रा साबित होगी : मृत्युंजय तिवारी

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की बिहार में शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा को राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए के लिए आखिरी यात्रा बताई है।

बिहार की राजधानी पटना में आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 16 से 20 सितंबर तक बिहार अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा का मुख्य मुद्दा वोट चोरी, महंगाई, गरीबी, पलायन, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे होंगे।

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए थे, उन जिलों में तेजस्वी यादव जाएंगे। वहां की जनता की मांग पर वे यात्रा करेंगे। पिछली यात्रा में वे उन जिलों तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए अब तेजस्वी यादव उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह बिहार के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। वोट का अधिकार, जो बिहार की जनता से छीना जा रहा है, उसके खिलाफ यह यात्रा है।

वोटर अधिकार यात्रा का नाम बदलकर बिहार अधिकार यात्रा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, तो यह बिहार के लोगों के अधिकारों की रक्षा का सवाल है। तेजस्वी यादव इस यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे। यह यात्रा बिहार की एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ है और यह उनके लिए अंतिम यात्रा साबित होगी।

राहुल गांधी के बिहार अधिकार यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी लगातार हमारे साथ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में भी उन्होंने सभी दलों के साथ मिलकर हिस्सा लिया था। सभी दल अपने-अपने स्तर पर बिहार के हित में, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और वोट चोरी करने वालों को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हैं। इस मामले में कोई 'अगर-मगर' नहीं है।

बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव के नई लकीर खींचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही नई लकीर खींच दी है। उन्होंने नौकरियां बांटकर और बिहार के हित में काम करके यह साबित किया है। तेजस्वी यादव जो भी करते हैं, वह बिहार की जनता के हित के लिए करते हैं।

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि पीएम जा रहे हैं, देर तो हुई है। उम्मीद है कि जिनके साथ अन्याय हुआ, उन्हें न्याय मिलेगा।

पीएम मोदी के खिलाफ एआई वीडियो पर उन्होंने कहा कि हम तो पीएम मोदी के प्रति सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मां सियासत का विषय नहीं हो सकती है, लेकिन वीडियो में कुछ गलत भी नहीं है। भाजपा नेताओं ने आज तक अपनी अभद्र टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगी है।