Tejashwi Yadav Statement : अररिया घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा- 'कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है'

पटना: विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

अररिया जिले के फोर्ब्सगंज में हुई एक बेरहम हत्या का जिक्र करते हुए, तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा हालत को 'चौपट राज' (पूरी तरह से अफरा-तफरी का माहौल) बताया।

उन्होंने कहा, "सरकार सत्ता की राजनीति और सरकार बनाने में व्यस्त है, जबकि बिहार की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, और अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नदारद हैं।"

अररिया के फोर्ब्सगंज में हुई इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए तेजस्वी ने कहा, "दिन-दहाड़े एक व्यक्ति का सिर काट दिया गया, और आरोपी पीड़ित का सिर हाथ में लिए खुलेआम घूमता रहा। प्रशासन कहां है? कानून-व्यवस्था कहां है?"

पुलिस के मुताबिक, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) इलाके के पास हुई, जहां पार्किंग को लेकर एक ड्राइवर और सड़क किनारे सत्तू बेचने वाले के बीच कहा-सुनी हो गई।

मारे गए ड्राइवर की पहचान नबी हुसैन के तौर पर हुई है, और आरोपी दुकानदार, जिसकी पहचान राहुल चौहान के तौर पर हुई है, ने कथित तौर पर कहा-सुनी के दौरान हुसैन पर एक धारदार हथियार से हमला किया और मौके पर ही उसका सिर काट दिया।

हमले के बाद, आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। जल्द ही वहां भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

आखिरकार वह पास की झाड़ियों में छिपा हुआ मिला, जिसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर उसे बेरहमी से पीटा। राहुल चौहान की भी बुरी तरह पिटाई की वजह से मौत हो गई, जिससे यह घटना मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) का मामला बन गई।

तेजस्वी यादव ने आगे आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के राज में अपराध दर के मामले में बिहार अब देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो गया है।

आरजेडी नेता ने नीति आयोग की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, आर्थिक पैमानों पर सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्य बना हुआ है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, और बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, राज्य हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है।"

तेजस्वी यादव ने राज्य में गंभीर आर्थिक संकट होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, "वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्रियों को भी उनका वेतन नहीं मिला है। मुझे भी मेरा वेतन नहीं मिला है। ठेकेदार अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है।"

उन्होंने आगे सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगाया कि वे शासन-प्रशासन पर ध्यान देने के बजाय रेत और शराब के कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कहा कि तथाकथित 'डबल-इंजन सरकार' में इन दोनों ही चीजों, बिहार के लिए एक विजन और ठोस विकास पैकेज, की कमी है।

--आईएएनएस