SANTOSH KUSHWAHA Joins RJD : जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा ने थामा राजद का दामन, तेजस्वी यादव को बताया बिहार और गरीबों का नेता

संतोष कुशवाहा राजद में शामिल, धमदाहा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव
🏷 बिहार
Oct 10, 2025, 02:58 PM
पटना: सीमांचल क्षेत्र में जेडीयू के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा ने शुक्रवार को राजद का दामन थाम लिया। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी में उनका स्वागत किया। वहीं, संतोष कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में अब कुशवाहा जाति की कोई पूछ नहीं रह गई है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सिर्फ दरबान की भूमिका में हैं।

माना जा रहा है कि संतोष कुशवाहा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजद ने भी उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके साथ चाणक्य प्रकाश, राहुल शर्मा, और अजय कुशवाहा भी राजद में आए हैं।

इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव है। संतोष कुशवाहा ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। संतोष कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव गरीबों के नेता और तेजस्वी यादव युवा नेता हैं। तेजस्वी यादव ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जमीन उनके हाथ से निकल चुकी है। कुछ दिन में जनता दल यू समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं, वे बिहार सरकार के मंत्री बन जाते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं। पिछड़ा समाज के लोगों को और खासकर के लव-कुश के लोगों को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी।

वहीं, राहुल शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित जितना झेल रहा है, उतना कोई नहीं झेल रहा है।

अजय कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार और गरीबों की चिंता है। बिहार में तेजस्वी यादव को लाने की जरूरत है।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत शुक्रवार से पहले चरण के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई।

भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर (शुक्रवार) निर्धारित की है। 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है।

 

 

Political DefectionTejashwi YadavSantosh Kushwahaseat sharingJDUNitish KumarBihar Elections 2025RJD

