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ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोला

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर RJD नेता रोहिणी आचार्य का केंद्र पर हमला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
May 16, 2026, 04:22 AM
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोला

पटना: ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। लालू प्रसाद की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए रोहिणी आचार्य ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह मुद्दा सिर्फ 3 रुपए की बढ़ोतरी से कहीं अधिक है और यह लगातार बढ़ती महंगाई के व्यापक दबाव को दर्शाता है।

अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए बढ़ती ईंधन की कीमतों ने आर्थिक तंगी को रोजमर्रा की हकीकत बना दिया है। उन्होंने पोस्ट में कहा कि सवाल सिर्फ 3 रुपए की बढ़ोतरी का नहीं है; यह लगातार बढ़ती महंगाई के बोझ का है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि महंगाई का बोझ दिहाड़ी मजदूरों और आम नागरिकों पर असमान रूप से पड़ता है, जबकि सरकार उनकी कठिनाइयों के प्रति उदासीन बनी हुई है।

आचार्य ने सरकार के लंबे समय से चले आ रहे नारे 'अच्छे दिन' पर भी निशाना साधा और तर्क दिया कि सार्वजनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस राहत या स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर सबसे ज्यादा बोझ उन लोगों पर पड़ता है जो रोजाना कमाते और खाते हैं, यानी आम जनता पर, लेकिन धनी उद्योगपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार को आम लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है।

बढ़ती महंगाई ने पूरे भारत में आम जनता को कई तरह से प्रभावित किया है, जिससे बढ़ते घरेलू खर्चों को लेकर व्यापक चिंता पैदा हो गई है। कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे नागरिकों में चिंता और बढ़ गई है।

कीमतों में यह उछाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सोने और चांदी पर आयात शुल्क में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई।

इसके बाद दूध और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। अब ईंधन की कीमतों में भी वृद्धि कर दी गई है।

15 मई, शुक्रवार से देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि हुई है।

--आईएएनएस

 

 

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