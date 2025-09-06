RJD Spokesperson Bihar Statement : हार के डर से घबरा गई है एनडीए’ बीड़ी विवाद पर बोले राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए हार के डर से बीड़ी वाले बयान को तूल दे रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को जनसमर्थन मिला है, भाजपा और इसके सहयोगी दल घबरा गए हैं।

केरल कांग्रेस इकाई द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर बिहार की सियासत तेज है। भाजपा और इसके सहयोगी दलों ने राजद के शीर्ष नेताओं से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या वे कांग्रेस के इस बयान से सहमत हैं।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बीड़ी वाला पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। पोस्ट डिलीट होने के बाद भाजपा इसे तूल क्यों दे रही है? उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए बीड़ी वाले बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाकर बिहार के लोगों का अपमान किया था, पहले इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

महागठबंधन की बैठक पर कहा कि महागठबंधन की बैठकें लगातार जारी हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इन बैठकों की गति बढ़ती जा रही है। ये बैठकें सीट बंटवारे समेत तमाम मुद्दों पर फैसला लेने के लिए हो रही हैं। सीट शेयरिंग से लेकर बैठकों का दौर जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए बैठकें चलती रहती हैं।

मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के साथ जिस तरह से संवाद और व्यवहार किया, वह अत्यंत सराहनीय था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने न केवल लोगों से हाथ मिलाया, बल्कि जब कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाया, तो उन्होंने इसे सहजता से लिया।

तिवारी ने बिहार में एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराध का तांडव मचा हुआ है और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। उन्होंने तेजस्वी यादव के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सरकार से पलायन, बेरोजगारी, और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जवाब मांगा है। तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि जनता अब इन मुद्दों पर सवाल उठा रही है।

भाजपा नेता अमित मालवीय के बयान पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा को बिहार के लोगों की मेहनतकश छवि सिर्फ चुनाव के समय ही याद आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब गुजरात और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में बिहार के मजदूरों को पीटा जाता है, मारकर भगाया जाता है, तब भाजपा नेताओं को बिहार के लोगों की मेहनत और सम्मान की बात याद नहीं रहती।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयानों पर तंज कसते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं और कभी कुछ और कहते हैं, जिससे उनकी बातों में अस्पष्टता झलकती है।