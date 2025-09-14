Raju Tiwari Statement : पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की शानदार जीत होगी : राजू तिवारी

पटना: लोजपा (रामविलास) नेता राजू तिवारी ने दावा किया है कि खेल को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्षों से हमसे जीत नहीं पाया है, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इस बार भी भारतीय क्रिकेट टीम से पाकिस्तान को हार का स्वाद चखना पड़ेगा।

राजू तिवारी का बयान उस वक्त आया है जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुबई में रविवार शाम को एक दूसरे के आमने सामने होगी। इस मैच को लेकर भारत में विपक्षी दलों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है।

विपक्षी दलों का दावा है कि जो देश आतंक का संरक्षण देता है, उसके साथ मैच कैसे खेल सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि वे भारत-पाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच का बहिष्कार करेंगे और टीवी पर मैच का प्रसारण नहीं देखेंगे।

रविवार को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों के विरोध भरे स्वर देखने को मिले हैं।

विपक्षी दलों के विरोध पर लोजपा (रामविलास) नेता राजू तिवारी ने कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय टीम पाकिस्तान पर विजय हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि खेल मनोरंजन का एक साधन है। इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए।

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि आज दुनिया में शांति की जरूरत है, कोई भी विकास का काम होगा उसके लिए शांति जरूरी है। शांति के रास्ते से ही विकास संभव हो सकता है, बिना शांति के विकास संभव नहीं है। इसलिए देश के सभी लोग शांति चाहते हैं और शांति में ही सब कुछ छिपा हुआ है।

बता दें कि पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से स्थानीय लोग खुश हैं, उन्हें विश्वास है कि एक बार फिर प्रदेश में शांति और विकास पटरी पर लौट आएंगे।