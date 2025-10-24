PM Modi : समस्तीपुर में पीएम मोदी का आगमन, स्थानीय लोग बोले- पूरा माहौल मोदीमय

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर दौरे पर हैं, जहां से वे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं। उनके आगमन पर समस्तीपुर के स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की।

लोगों ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच आ रहे हैं। इसके अलावा, लोगों ने विश्वास भी जताया कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में स्थानीय निवासी मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री के आगमन से राजनीतिक स्थिति एनडीए के पक्ष में होगी। प्रधानमंत्री के आगमन से खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी लोग उन्हें सुनने के लिए आतुर हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास से संबंधित कई काम हुए हैं। खासकर उनकी प्राथमिकता के केंद्र में हमेशा से बिहार रहा है। उन्होंने हमेशा से ही विकास के हितों को तवज्जो दी है। इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में चौतरफा विकास के कार्य देखने को मिल रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने समस्तीपुर क्षेत्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर जदयू की जीत होने जा रही है। यहां की जनता जदयू के कार्यों से पूरी तरह से खुश है। समस्तीपुर में सभी 10 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में आने जा रही हैं।

वहीं, स्थानीय निवासी अजित कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के समस्तीपुर आगमन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आज का माहौल पूरी तरह से मोदीमय होने जा रहा है। प्रदेश की जनता में प्रधानमंत्री के आगमन से खुशी और उत्साह का माहौल है। लोगों में उम्मीद और आशा की नई किरण दिख रही है, जिसका हम सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए।

साथ ही, उन्होंने दावा किया कि समस्तीपुर क्षेत्र में आने वाले सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत होने जा रही है, क्योंकि इसकी मूल वजह यह है कि एनडीए ने बिहार में विकास से संबंधित कार्यों को तवज्जो दी है।

उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच आ रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए लोग आतुर हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में सभास्थल पर जा रहे हैं।