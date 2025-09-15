प्रान्तीय

PM Modi Purnia Visit : पीएम मोदी ने बिहार को दिया 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन

पूर्णिया में पीएम मोदी ने 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
Sep 15, 2025, 12:27 PM
पीएम मोदी ने बिहार को दिया 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन

पूर्णिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सीमांचल के पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली रेल, कृषि और हवाई मार्ग से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

इन योजनाओं से सीमांचल को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। यह बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा, फसलोत्तर प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा तथा मखाना के बाज़ार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा।

पूर्णिया हवाई अड्डे से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो सीमांचल की धरती से विकास को उड़ान के लिए तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे सीमांचल के लोगों को देश के अन्य हिस्सों तक तेज और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे सीमांचल को पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी।

‎प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही भागलपुर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एसटीपी और आईएंडडी और पूर्णिया में स्वदेशी गायों के प्रजनन के लिए शुक्राणुओं को संरक्षित करने के लिए सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। इनमें भागलपुर जिले के पीरपैंती में थर्मल पावर परियोजना शामिल है।

बताया गया कि यह योजना ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा सुपौल और कटिहार जिलों में आईएंडडी और एसटीपी कार्य की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए विक्रमशिला से कटरिया तक नई रेल लाइन तथा बहुप्रतीक्षित कोसी-मेची लिंक परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास भी किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों को पीएम गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर बिहार में एनआरएलएम के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशनों को सामुदायिक निवेश फंड का भी वितरण किया गया। ‎

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया-गलगलिया नई लाइन से होकर जाने वाली कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ‎ ‎

 

 

bihar infrastructurePM Modi Bihar visitAirport InaugurationMakhana BoardNamami GangeRail ConnectivityPurnia Development Projects

Related posts

Loading...

More from author

Loading...