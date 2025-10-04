PM Modi Bihar Jobs : नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों में उत्साह, प्रियंका सिंह ने कहा- 'मेरे सपनों को मिली नई उड़ान'

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। शनिवार को बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में श्रम संसाधन विभाग द्वारा चयनित 4,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के उस महत्त्वाकांक्षी संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर उपस्थित अभ्यर्थियों ने खुशी और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र न केवल एक नौकरी का प्रमाण है, बल्कि यह उनके सपनों को साकार करने का एक अवसर है। उन्होंने बिहार सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कदम राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके भविष्य को उज्ज्वल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने इस अवसर को अपने जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

एक अन्य अभ्यर्थी प्रियंका सिंह ने कहा, "आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। मुझे श्रम संसाधन विभाग में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिला है। यह मेरी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और बिहार सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। यह नियुक्ति पत्र मेरे सपनों को नई उड़ान देगा। अब मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज की सेवा कर सकूंगी। मैंने मां बनने के बाद मेहनत के बल पर नौकरी हासिल की है, जो मेरे लिए गर्व का क्षण है।"

वहीं एक और अभ्यर्थी ने कहा कि हमें आज नियुक्ति पत्र मिला है, इसके लिए हम सरकार का आभार जताते हैं। हमें आज काफी अच्छा लग रहा है। तमाम लड़कियों को सरकार की तरफ से रोजगार मिल रहा है, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है।

इस समारोह में बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी उपस्थित थे। बिहार सरकार का यह लक्ष्य न केवल बिहार के युवाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देगा।

यह आयोजन बिहार में रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अभ्यर्थियों ने इस पहल को सराहते हुए इसे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताया, जो उनके जीवन को नई दिशा देगा।