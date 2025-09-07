प्रान्तीय

गया में पितृपक्ष मेला 2025 शुरू, विकास कार्यों से तीर्थयात्रियों को राहत
🏷 बिहार
Sep 07, 2025, 01:43 AM
गयाजी: बिहार के गयाजी में विष्णुपद मंदिर के करीब विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।

इस दौरान बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, विधायक मनोरमा देवी, मंजू अग्रवाल, मेयर गणेश पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पितृपक्ष मेला का शुभारंभ किया गया।

इस मौके पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रदेश में हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। लगभग 300 करोड़ की लागत से गया रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, जिसके कारण फल्गु नदी में पूरे साल पानी रहता है, जिसके जल से तीर्थयात्री तर्पण कर्मकांड करते हैं।

उन्‍होंने आगे कहा कि इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक विकास किया गया है। बोधगया महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनने वाला है, जिससे यहां तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। शहर में आरओबी और विभिन्न पहाड़ों पर रोप-वे का निर्माण कराया जा रहा है। चाहे वह ब्रह्मयोनि पहाड़ हो या प्रेतशिला पहाड़, इन पहाड़ों पर रोप-वे बन जाने से तीर्थयात्रियों को काफी सहूलियत होगी। आने वाले समय में गया में विभिन्न क्षेत्रों में और भी विकास का कार्य दिखेगा।

गौरतलब है कि पितृपक्ष मेला आगामी 21 सितंबर तक चलेगा, जहां देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री पितरों की मोक्ष कामना को लेकर पिंडदान और तर्पण कर्मकांड करेंगे।

 

 

