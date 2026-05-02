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Patna Infrastructure : सड़कों-फ्लाईओवर का मेगा निरीक्षण, खामियां दूर करने के लिए समय-सीमा तय

पटना की सड़कों का व्यापक निरीक्षण, फ्लाईओवर सुधार और ट्रैफिक समाधान पर जोर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
May 02, 2026, 02:10 AM
पटना: सड़कों-फ्लाईओवर का मेगा निरीक्षण, खामियां दूर करने के लिए समय-सीमा तय

पटना: शहरी आवागमन को बेहतर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए सड़क निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने पटना भर की प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवर का व्यापक ऑन-साइट निरीक्षण किया।

निरीक्षण का मुख्य जोर राइडिंग क्वालिटी, तकनीकी खामियों और ट्रैफिक की रुकावटों पर था। साथ ही, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई थी।

जेपी गंगा पथ, अटल पथ और पाटलि पथ जैसे प्रमुख कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान सचिव ने निर्देश दिए कि रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेहरू पथ पर मुख्य सड़क को 15 दिनों के भीतर ठीक किया जाए और शिवपुरी फ्लाईओवर, दीघा फ्लाईओवर और दीघा रोटरी के पास के अप्रोच सेटलमेंट को तीन दिनों के भीतर ठीक किया जाए। अधिकारियों को देरी होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज तक के हिस्से में कई समस्याएं सामने आईं। उन्होंने देखा कि कुरजी पुल के पास धंसी हुई अप्रोच स्लैब खराब हो गई थी और अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर इसकी मरम्मत पूरी करने का निर्देश दिया।

इन उपायों का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण रिवरफ्रंट कॉरिडोर पर सुरक्षा और यात्रा के आराम, दोनों को बेहतर बनाना है।

पतली पथ के निरीक्षण में पाया गया कि इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स और वियरिंग कोट में खराबी आ गई है। सेक्रेटरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तीन दिनों के भीतर एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करें और एसडीएमसी के माध्यम से एम्स राउंडअबाउट से जेपी सेतु अप्रोच रोड तक रखरखाव के काम में तेजी लाएं।

राजा बाजार फ्लाईओवर के पास लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इनमें अधिकारियों के समन्वय से जंक्शन के पास चार पेड़ों को काटने के लिए जमीन की पहचान करना, एक मंदिर को संभवतः दूसरी जगह स्थानांतरित करना (मंजूरी मिलने पर), बस स्टॉप, गैन्ट्री, बिजली के खंभे और सड़क किनारे की अन्य रुकावटों को हटाना, आशियाना मोड़ पर हुए अतिक्रमणों को हटाना और सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है।

इन कदमों से शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में ट्रैफिक का बहाव काफी आसान होने की उम्मीद है। आर-ब्लॉक और पटना रेलवे स्टेशन गोलचक्कर के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या पर बात करते हुए सेक्रेटरी ने एक लंबे समय तक चलने वाले समाधान की जरूरत पर जोर दिया।

विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंकज कुमार पाल ने कहा कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे समय-सीमा का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।

पूरे पटना में सड़कों पर चलने के अनुभव को बेहतर बनाने, कमियों को दूर करने और ट्रैफिक के सुचारू बहाव को सुनिश्चित करने पर ही मुख्य जोर है।

--आईएएनएस

 

 

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