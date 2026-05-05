Patna Crime News : गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लिया

पटना: बिहार की राजधानी पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस के कमरे से युवक का फंदे से लटकता शव बरामद किया है। पुलिस उस मामले में युवक की कथित प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, रामकृष्णानगर थाना के अंतर्गत पाटलिपुत्र बस स्टैंड के समीप स्थित एक गेस्ट हाउस के एक कमरे में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया है। मृतक की पहचान जहानाबाद के नारायणपुर के रहने वाले स्वर्गीय अनिल शर्मा के पुत्र संतोष कुमार शर्मा के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि मृतक युवक संतोष अपनी एक महिला मित्र के साथ इस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। होटल के कर्मचारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही रामकृष्णानगर थाने की पुलिस गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंची। जब पुलिस ने कमरा खोला तो देखा कि संतोष का शव पंखे से चादर के सहारे लटका हुआ था।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पटना सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने लड़की पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस भी इस मामले को संदिग्ध मानकर सभी कोणों से जांच कर रही है। रंजन कुमार ने बताया कि युवक और लड़की ने सोमवार की शाम को कमरा लिया था और देर रात यह घटना घटी बताई जा रही है।

उन्होंने कहा कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल, पुलिस गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर और कमरे में मिले सबूतों के आधार पर जांच कर रही है।

--आईएएनएस