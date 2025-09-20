प्रान्तीय

Patna Suspicious Death : पटना में ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

पटना ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट में युवक की संदिग्ध मौत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
Sep 20, 2025, 01:06 PM
बिहार : पटना में ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

पटना: पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान भोजपुर जिले के कुल्हड़िया निवासी विक्रम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने आईएएनएस को बताया कि विक्रम सिंह अपनी पत्नी दीप्ति सिंह और अपने बचपन के दोस्तों नदाल, हुसैन और रोहित के साथ अपार्टमेंट के एक फ्लैट में खाना खा रहे थे। रात करीब 2 बजे विक्रम और उनकी पत्नी दीप्ति कहीं जाने की तैयारी में थे।

डीएसपी के अनुसार, दीप्ती लिफ्ट के पास थीं, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण विक्रम सीढ़ियों की ओर गए। इसी दौरान वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विक्रम को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि कहीं यह कोई साजिश तो नहीं। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि घटना की सटीक जानकारी मिल सके।

इसके अलावा, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा।

पुलिस ने मृतक के दोस्तों और पत्नी से पूछताछ शुरू कर दी है। डीएसपी ने कहा, "हम सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और FSL की रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश।" पुलिस ने यह भी बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

 

Bihar CrimeVikram SinghFSL ReportGrand Plaza Apartmentsuspicious deathpolice investigationPatna News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...