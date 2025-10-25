Chhath Puja Preparations : छठ महापर्व पर पटना प्रशासन की विशेष पहल, घर बैठे मिलेगा गंगाजल

पटना: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना नगर निगम और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार जिन श्रद्धालुओं को गंगा घाट तक पहुंचने में कठिनाई होगी, उनके लिए प्रशासन ने एक विशेष सुविधा की घोषणा की है। अब श्रद्धालु जिला कंट्रोल रूम या नगर निगम में फोन करके गंगाजल अपने घर तक मंगा सकते हैं।

नगर निगम की यह पहल उन लोगों के लिए राहत भरी साबित होगी जो अपने घरों की छतों या पार्कों में बने कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने जा रहे हैं और गंगा घाट पर न पहुंच पाने का मलाल महसूस कर रहे हैं।

छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर शनिवार को आयोजित संयुक्त ब्रीफिंग में प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष प्रसार, जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

सभी अधिकारियों ने बिहारवासियों और विशेषकर पटना निवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।

जिलाधिकारी त्यागराजन ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 108 गंगा घाट हैं, जिनमें से 6 घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 7 घाट अनुपयोगी हैं, जिन पर पूजा करने की सख्त मनाही है। 13 घाट असुरक्षित माने गए हैं, जबकि शेष घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक टीमें तैनात की गई हैं।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग समय से अपनी जगह पर पहुंच जाएं और छठ पूजा को संपन्न करा सकें।

उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को लेकर पूरे बंदोबस्त किए जा चुके हैं, ताकि कहीं रुकावट न हो और जाम की स्थिति पैदा न हो। पार्किंग के लिए कई स्थान बनाए गए हैं। वॉलिटियर्स और पुलिसबल को जगह-जगह तैनात किया गया है। जनता से भी अपील है कि वे व्यवस्था को बनाए रखें।

बता दें कि छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से ‘नहाय-खाय’ के साथ हो चुकी है।