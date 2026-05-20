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बिहार: टीआरई-4 उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट पर

प्रदर्शन में शामिल होने पर शिक्षकों और कोचिंग संचालकों पर होगी कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
May 20, 2026, 04:31 AM
बिहार: टीआरई-4 उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट पर

पटना: शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 के लिए रिक्तियों की घोषणा में देरी को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की बढ़ती आशंकाओं के बीच, पटना प्रशासन ने मंगलवार को कोचिंग संस्थानों के संचालकों और शिक्षकों को कड़ी चेतावनी जारी की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि छात्र पटना कॉलेज के आसपास बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

तुरंत कार्रवाई करते हुए, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और बहादुरपुर पुलिस स्टेशन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

बैठक में उप-मंडल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, और एसएचओ सहित प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ कई प्रमुख शिक्षक और कोचिंग सेंटर संचालक भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि विरोध प्रदर्शन में शिक्षकों या कोचिंग संचालकों की किसी भी प्रकार की संलिप्तता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और छात्र आंदोलन को भड़काने या समर्थन देने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी।

बैठक में उपस्थित शिक्षक गुरु रहमान ने प्रशासन के दृढ़ रुख की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध हैं और शैक्षणिक वातावरण को बाधित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

अधिकारियों ने कोचिंग के समय-सारणी के बारे में भी जानकारी मांगी।

शिक्षकों ने उन्हें बताया कि कक्षाएं आम तौर पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलती हैं।

प्रशासन ने उन्हें इन घंटों के दौरान छात्रों को पूरी तरह से व्यस्त रखने की सलाह दी और विरोध प्रदर्शनों में छात्रों की भागीदारी को रोकने के लिए एक रणनीति सुझाई।

इस बीच, उम्मीदवारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

कई बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 की अधिसूचना का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और सरकारी आश्वासनों के बावजूद बार-बार देरी का आरोप लगा रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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