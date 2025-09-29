प्रान्तीय

Asia Cup Victory : खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए : पप्पू यादव

पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर एशिया कप जीत को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया।
🏷 बिहार
Sep 29, 2025, 05:02 PM
खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए : पप्पू यादव

पटना: हाल ही में एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर जीत ने पूरे देश में उत्साह का माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत को लेकर ट्वीट कर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा।

पप्पू यादव ने पीएम मोदी के ट्वीट को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इनमें कोई लाज-शर्म नहीं बची है। जब भतीजे यानी अमित शाह के बेटे की कमाई की बारी आई तो उनसे मैच खेलने लगे और जब जीत गए तो वोट के लिए पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं।

पप्पू यादव का कहना है कि खेल को सौहार्द्र और भाईचारे के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को खेल से जोड़ना गलत है। इस पर पीएम मोदी को ट्रंप से बात करनी चाहिए।

एशिया कप के दौरान टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन ट्रॉफी लेने के लिए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरे। इस पर भी पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह परंपरा सही नहीं है और एसीसी के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए मैदान पर आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी या भारतीय के प्रति अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत सरकार को इस मामले पर विरोध करना चाहिए।

बता दें कि पाकिस्तान पर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।"

वहीं, महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भी हलचल जारी है। पप्पू यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस बहुत आगे है। यहां की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर ही उम्मीद के साथ देख रही है।

 

