Pappu Yadav Statement : ‘हमारा लक्ष्य एक ही है’, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर सांसद पप्पू यादव

पटना: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार अधिकार यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि सभी दल अपने-अपने स्तर पर सक्रिय हैं। भले ही दल अलग-अलग हों, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है।

बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हर दल को अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का अधिकार है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे दो प्रमुख नेता, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिहार में दो-दो दिन रुककर कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस जल्द ही एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। हम पांच गारंटी कार्ड के साथ घर-घर जाकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसमें 25 लाख रुपये की गारंटी सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

पप्पू यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस का यह सबसे बड़ा सपना है कि आम लोगों के लिए यह गारंटी पूरी हो। हम हर परिवार तक इन पांच गारंटियों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आपको बिहार की याद नहीं आई। बाढ़ के समय भी आपको याद नहीं आई। यहां क्या करने आ रहे हैं? जब कोरोना में बिहार के लोगों को गुजरात में छोड़ दिया गया था, उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया था और गुजरात से लोगों को भगाया जा रहा था, तब उन्हें बिहार के लोगों की याद क्यों नहीं आई? 11 वर्षों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? एक विश्वविद्यालय तक नहीं दिया, पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं की। बिहार के लोग आपकी उपेक्षा ही करेंगे।

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में साथ देने के सवाल पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा, "ये उनकी पार्टी की अपनी यात्रा है, और हमारी पार्टी का अपना कार्यक्रम है। हम कांग्रेस की 'पांच गारंटी' योजना को बिहार के हर परिवार तक पहुंचाने के लिए घर-घर जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों का अपना अलग कार्यक्रम है। कांग्रेस नेतृत्व के अपने कार्यक्रम हैं। महागठबंधन के सभी दल अपने-अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव जीतेंगे।

उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा देश के 140 करोड़ लोगों और संविधान की रक्षा के लिए थी। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, उसके लिए उन्हें बधाई।