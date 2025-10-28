प्रान्तीय

Chhath Puja Patna : लोक आस्था के महापर्व का समापन, पटना में सीएम नीतीश ने दिया उषा अर्घ्य

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवार संग छठ पूजा में दिया अर्घ्य
🏷 बिहार
Oct 28, 2025, 06:37 AM
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर परिवार के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की रस्में निभाईं।

इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आस-पास के घाटों और जलाशयों पर उमड़े और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया। देश के विभिन्न हिस्सों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से आई तस्वीरों में सूर्योदय के समय आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इन जगहों से आई तस्वीरों में सूर्योदय के समय महिलाएं ठंडे पानी में खड़ी हुई दिखाई दीं।

यह त्यौहार नहाय खाय से शुरू होता है, जब भक्त पवित्र स्नान करते हैं और सादा भोजन तैयार करते हैं। दूसरे दिन, खरना को, सुबह से शाम तक दिन भर का उपवास रखा जाता है और बाद में रसिया (मीठा दलिया) और रोटी के प्रसाद के साथ इसका समापन होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है, जब 'निर्जला व्रत' (बिना पानी के उपवास) शुरू होता है, जो चौथे दिन (उषा अर्घ्य) तक चलता है।

सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक, छठ पूजा, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। यह नेपाल के कुछ हिस्सों और दुनिया भर में भारतीय समुदायों के बीच भी मनाई जाती है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी श्रद्धालुओं और व्रत रखने वालों के साथ-साथ इस पावन पर्व में भाग लेने वाले प्रत्येक देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

'एक्स' पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन! छठी मईया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे।"

 

 

 

