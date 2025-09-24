Nitish Kumar Projects : सीएम नीतीश ने पश्चिम चंपारण को 1,198.86 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वाल्मीकिनगर में प्रस्तावित लवकुश इको-टूरिज्म पार्क के स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में 357 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं की कुल लागत 1,198.86 करोड़ रुपए है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 237 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 197.36 करोड़ है, जबकि 114 नई योजनाओं का शिलान्यास 586.67 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके अलावा, प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 6 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिनकी लागत 414.83 करोड़ रुपए है।

मुख्यमंत्री ने इको-टूरिज्म पार्क के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया और इसके बाद वाल्मीकि सभागार परिसर में जीविका दीदियों, पेंशनधारकों और अन्य लाभार्थियों से संवाद किया।

बाद में बेतिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार भावुक हो गए और चंपारण से अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा, "आप लोग जानते हैं, मुझे पश्चिम चंपारण से कितना प्यार है। मेरी हर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। पहले लोग यहां दिन में भी आने से डरते थे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने डकैतों का सफाया कर दिया। आज चंपारण बदल चुका है और मुझे इस पर गर्व है।"

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति, कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बुजुर्गों को पेंशन और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में सबसे आगे है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। सभी को लाभ पहुंचाया गया है। मंदिरों के लिए बाउंड्री वॉल और कब्रिस्तानों की घेराबंदी इसके उदाहरण हैं।

नीतीश कुमार ने पहले की सरकारों पर साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप भी लगाया। वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को विकास में बड़ा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाने की अपील की।

घोषित परियोजनाओं में 53 करोड़ से बेतिया महाराजा स्टेडियम का पुनर्निर्माण, 12.45 करोड़ की लागत से मधुबनी डिग्री कॉलेज, 77.70 करोड़ से डॉन नहर सड़क, 145 करोड़ से अमवामन पावर ग्रिड, 73.16 करोड़ से बरवत सेना-पथरिघाट रोड और 51.54 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश पार्क प्रमुख रूप से शामिल हैं।