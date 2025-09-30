Nitin Nabin Statement : प्रशांत किशोर राजद की 'बी' टीम बनकर काम कर रहे : नितिन नबीन

पटना: एक ओर जहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता भी अब पलटवार कर रहे हैं। बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने आज कहा कि वे राजद की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं।

पटना में मीडिया से बातचीत में मंत्री नितिन नबीन ने प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर कहा, "उनकी दिनचर्या यही है, इसी काम में मन लगता है, उनको करने दीजिए। लेकिन, मेरा मानना है कि जब कोरोना कालखंड में बिहार था, उस समय उनको चिंता नहीं थी। बिहार जब आपदा में था, उस समय उनको चिंता नहीं थी। बिहार जब जंगलराज और नक्सलवाद से लड़ रहा था, उस समय उनको बिहार की चिंता नहीं थी, मगर आज जब बिहार विकास की राह पर चल रहा है, तब वह राजद की बी टीम बनाकर काम कर रहे हैं।"

दरअसल, नितिन नबीन पटना के आदर्श कॉलोनी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास करने के लिए यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इसकी मांग यहां के लोगों को काफी दिनों से थी। यह योजना मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत पूरी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह पार्क स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद की स्मृति में बनाया जा रहा है। मतदाता सूची जारी होने को लेकर उन्होंने कहा कि जो घुसपैठियों के लिए राजनीति कर रहे थे, उनको करारा जवाब मिलेगा। उनकी जमीन खिसक जाएगी।

कश्मीर के संपूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को जब कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, तब दर्द नहीं हुआ। आज पूरा कश्मीर भारत से जुड़ गया है, तो उन्हें कहीं न कहीं पीड़ा हो रही है। भारत का संपूर्ण राज्य स्वतंत्र होकर काम कर रहा है और सभी एकता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।