Nishant Kumar JDU Entry : संगठन की दिक्कतों के साथ कार्यकर्ताओं की समस्या भी समझ पाएंगे निशांत : निहोरा यादव

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने पर जदयू नेता निहोरा यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि निशांत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके बिहार दौरे की भी योजना है। वे कार्यालय में भी समय बिताएंगे। समस्या यह थी कि कार्यकर्ताओं के छोटे से छोटे काम भी, जिन्हें मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नहीं देख सकते, अनसुने रह जाते थे। अब निशांत के कार्यालय में आने से वे संगठन की समस्याओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी समझ पाएंगे।

बता दें कि निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने की चर्चा के बीच रविवार को निशांत कुमार जदयू में शामिल हुए। उनके जदयू में शामिल होने पर समर्थक काफी खुश थे। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत कुमार ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

पार्टी में विधिवत रूप से शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उन्होंने मिठाई खिलाकर निशांत का मुंह मीठा करवाया। इस दौरान जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। निशांत के पार्टी में शामिल होने के बाद जदयू के विधायकों ने कहा है कि निशांत कुमार को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उस पर वे खरे उतरेंगे।

जदयू विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और उन्हें बधाई देती हूं। निशांत कुमार के पार्टी में आने से काफी उत्साह है। निशांत कुमार से काफी उम्मीदें हैं। वे नीतीश कुमार के कदमों और संस्कारों पर चलते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

जदयू की वरिष्ठ नेता लेशी सिंह ने निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में शामिल होने पर कहा कि उन्होंने दायित्व संभाला है और युवाओं के आदर्श हैं। वह पढ़े-लिखे होने के साथ ही बेहद सरल स्वभाव के हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद काम भी शुरू करेंगे और उनके आने से युवाओं में जोश भर गया है। मुझे लगता है कि पार्टी और मजबूत होगी।

--आईएएनएस