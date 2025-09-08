Bihar Elections 2025 : रामकृपाल यादव और बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने विपक्ष पर बोला हमला

बेगूसराय: बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। रविवार को बेगूसराय के को-ऑपरेटिव कॉलेज परिसर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय विधायक कुंदन कुमार ने आयोजित किया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।

कार्यक्रम में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन शामिल थे। जैसे ही ये नेता मंच पर पहुंचे, 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।

अपने भाषण में रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव आजकल सिर्फ राहुल गांधी के पीछे-पीछे ताली बजाते फिर रहे हैं। इससे उनकी खुद की छवि धूमिल हो रही है। यह पूरे वोटर अधिकार यात्रा में भी देखने को मिला। कभी गाड़ी चला रहे थे और राहुल गांधी मौज कर रहे थे।"

रामकृपाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बात अलग थी। वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कभी उनके पीछे नहीं चलते थे, हमेशा बराबरी में खड़े रहते थे।

इस मौके पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा, "पहले पटना से बेगूसराय आने में 7 घंटे लगते थे, आज वही सफर 2 घंटे में पूरा हो जाता है। यही है असली बदलाव, यही है विकास मॉडल।"

नबीन ने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया है और राज्य में चार लेन की सड़कों के साथ-साथ कई नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिनमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है।

दोनों नेताओं ने मंच से कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और आगामी चुनाव में एनडीए की निर्णायक जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास देखा है और अब समय आ गया है कि इस विकास को वोट के जरिए मजबूत किया जाए।