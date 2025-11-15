प्रान्तीय

Bihar Election Results : पूर्वी चंपारण जिले की 11 में से 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा

पूर्वी चंपारण में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, 11 में से 10 सीटों पर जीत
Nov 15, 2025, 02:43 AM
बिहार चुनाव: पूर्वी चंपारण जिले की 11 में से 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इस बीच पूर्वी चंपारण जिले में एनडीए का मजबूत प्रदर्शन जारी रहा, जहां गठबंधन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में 11 में से 10 विधानसभा सीटें हासिल कीं।

रक्सौल उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा जहां एनडीए ने निर्णायक जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस उम्मीदवार श्याम बिहारी प्रसाद को हराकर गठबंधन का दबदबा और मजबूत कर दिया।

सुगौली में, लोजपा के राजेश कुमार ने जनशक्ति जनता दल (जेएसजेडी) के श्याम किशोर चौधरी को 58,191 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की।

हरसिद्धि (सु) में भाजपा के कृष्णनंदन पासवान विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र कुमार को केवल 7,095 मतों के अंतर से हराया।

गोविंदगंज में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कांग्रेस के शशि भूषण राय को 32,683 मतों के भारी अंतर से हराकर निर्णायक जीत हासिल की।

केसरिया सीट पर जदयू की शालिनी मिश्रा ने वीआईपी के वरुण विजय को 16,340 मतों से हराया।

कल्याणपुर में, महेश्वर हजारी ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाकपा-माले के रंजीत कुमार राम को 38,586 मतों के प्रभावशाली अंतर से हराया।

पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जदयू के रामबिलास कामत ने भाकपा-माले के अनिल कुमार को हराकर जीत हासिल की।

मधुबन सीट भाजपा के राणा रणधीर सिंह ने जीती, जिन्होंने राजद की संध्या रानी को 5,492 मतों के अंतर से हराया।

मोतिहारी में भाजपा के प्रमोद कुमार ने राजद के देवा गुप्ता को 13,563 मतों के अंतर से हराकर सीट जीती।

चिरैया में भाजपा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जहां लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने राजद के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को 39,360 मतों के अंतर से हराया।

पूर्वी चंपारण में ढाका एकमात्र सीट थी जहां राजद जीत दर्ज करने में सफल रही।

राजद के फैसल रहमान ने भाजपा के पवन कुमार जायसवाल को कड़े मुकाबले में मात्र 178 मतों से हराया।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

 

