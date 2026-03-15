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Nasha Mukt Bihar Campaign : 'नशा मुक्त बिहार' के लिए मैराथन का आयोजन, 10,000 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

पटना में ‘नशा मुक्त बिहार’ मैराथन, 10 हजार प्रतिभागियों के साथ युवाओं को जागरूक करने की पहल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
Mar 15, 2026, 04:49 AM
बिहार: 'नशा मुक्त बिहार' के लिए मैराथन का आयोजन, 10,000 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान में 'नशा मुक्त बिहार' के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। जिसमें 10,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग के सचिव अजय यादव ने कहा कि बिहार में नशा-विरोधी अभियान के तहत एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। एसबीआई के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है।

अजय यादव ने आगे कहा कि मैराथन में चार वर्ग के दौड़ को शामिल किया गया है। इसमें 42 किलोमीटर की दौड़, 21 किलोमीटर की दौड़, 10 किलोमीटर और पांच किलोमीटर की दौड़ है। उन्होंने बताया कि लोगों के मोटिवेशनल के लिए यूथ आइकॉन पीवी सिंधू को आमंत्रित किया गया है। बिहार की लगभग 57 प्रतिशत आबादी 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है। 'नशा मुक्त बिहार' के लिए युवाओं की ऊर्जा का कैसे हम सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए मैराथन का आयोजन किया गया है।

उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से लगातार हम ऐसा करते आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर युवा भाग लेते हैं। लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हम यूथ आईकॉन को बुलाते हैं। युवाओं को सकारात्मक दिशा में लाने के लिए जो भी प्रयास विभाग और सरकार कर सकती है, उसको किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि ने कहा कि नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए पटना में हर साल एक मैराथन का आयोजन किया जाता है, और इस वर्ष 42 किलोमीटर की पूर्ण मैराथन आयोजित की जा रही है। यह देश के सबसे खूबसूरत मार्गों में से एक माना जाता है क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे से होकर गुजरता है।

मैराथन में हिस्सा लेने आए एक प्रतिभागी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को नशामुक्त बिहार के लिए प्रयास करने और अपने राज्य के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने आए हैं। एक और प्रतिभागी ने कहा कि सरकार का ये सराहनीय काम है। इन आयोजनों से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि नशा नहीं करना चाहिए। इन आयोजनों से लोगों में जागरूकता आएगी।

--आईएएनएस

 

 

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