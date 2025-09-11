Mukesh Sahani Bihar Elections : बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बयान, 15 सितंबर तक होगा फैसला

पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला हो जाएगा और यह निर्णय एनडीए के पहले ही लिया जाएगा।

मुकेश सहनी ने बताया कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी तरह से तय हो चुकी है। उन्होंने कहा, "आप सबको जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होंगे। सीट शेयरिंग के बाद हमलोगों की यात्रा भी शुरू होगी और इसके बाद हम चुनावी मैदान में उतरेंगे।"

मुकेश सहनी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा, "उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि देश में जो माहौल बन रहा है, उसमें लोगों की अंतरात्मा जागेगी और इस माहौल को देखते हुए सही निर्णय लिया जाएगा।"

सहनी ने राजद की ओर से अनाउंस की गई 'माई बहिन योजना' के फॉर्म भरने के मुद्दे पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और सरकार बनने पर योजनाओं को सही तरीके से लागू करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है।"

मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग के निर्णय के बाद ही वीआईपी की यात्रा शुरू होगी, जो उनके चुनावी अभियान का हिस्सा होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम करना है और वे इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं चाहते।

मुकेश सहनी ने कहा कि सभी सीटों की घोषणा के बाद उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार और यात्रा करना होगा। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जल्द ही इस संबंध में आखिरी निर्णय लिया जाएगा।