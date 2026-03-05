Madhubani Accident : मधुबनी में एनएच-27 पर स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, चार की मौत

पटना: बिहार के मधुबनी जिले में गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा फुलपरास थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर खोपा चौक के पास हुआ।

पुलिस के अनुसार, हरियाणा नंबर की महिंद्रा स्कार्पियो की सामने से एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्कॉर्पियो दरभंगा से आ रही थी। खोपा चौक के पास अचानक गाड़ी डिवाइडर पार करके गलत लेन में चली गई, जिसके बाद सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

पुलिस का मानना है कि रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है। जांच के तहत ट्रक चालक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

मृतकों की पहचान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले संजीव कुमार, कपिल कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। चौथे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार लोग बिहार घूमने आए थे। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल मधुबनी भेज दिया गया है।

थाना प्रभारी विक्रम आचार्य ने बताया कि टक्कर बहुत तेज थी। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल थे और अस्पताल ले जाते समय उनकी भी मौत हो गई।

घायलों को झंझारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है।

हादसे के बाद कुछ समय के लिए एनएच-27 पर यातायात बाधित हो गया था। बाद में प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कर ट्रैफिक सामान्य कराया।

फिलहाल, पुलिस यह जांच कर रही है कि दुर्घटना लापरवाही या लेन उल्लंघन के कारण हुई या नहीं।

