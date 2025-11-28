Bihar Election Allegations : भाजपा की चुनावी धांधली में सहयोगी की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग : केसी वेणुगोपाल

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बिहार के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव के नतीजों पर विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे एक एक्स पोस्ट में बताया कि आज कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की लीडरशिप में बिहार के हमारे उम्मीदवारों और नेताओं के साथ 4 घंटे की समीक्षा बैठक हुई, जिससे एक बात बिलकुल साफ हो गई कि बिहार चुनाव कोई असली जनादेश नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रबंधित और मनगढ़ंत नतीजा था।

उन्होंने बताया कि कैसे एसआईआर ने तय वोटर्स के नाम हटाए और गलत नाम जोड़े, कैसे तथाकथित मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत खुलेआम नकद रिश्वत का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशनों पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया और कैसे सभी चुनाव क्षेत्रों में एक जैसे अंतर ने एक ऐसे पैटर्न को सामने लाया, जिसे कोई भी निष्पक्ष चुनाव आयोग कभी नजरअंदाज नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि ये मुद्दे चुनाव में गड़बड़ी और आदर्श आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं, जो चुनाव आयोग की निगरानी में किया गया, जो भाजपा की चुनावी धांधली में एक सक्रिय सहयोगी की तरह काम कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जो हुआ वह लोकतंत्र पर सीधे हमले से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस चुराए हुए जनादेश को नया सामान्य नहीं बनने देगी। भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी है, बिना डरे, बिना रुके और लोग हमारे साथ हैं।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बुरी हार हुई है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। एसआईआर और वोट चोरी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है।

--आईएएनएस