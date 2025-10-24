Jitan Ram Manjhi Statement : प्रधानमंत्री मोदी का हमारे बीच आना खुशी की बात : जीतनराम मांझी

पटना: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर खुशी जाहिर की।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमारे बीच में आना किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। वे बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश की जनता से संवाद स्थापित करेंगे। प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम का स्वागत करना चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि इंडी गठबंधन में फूट की स्थिति बनी हुई है। सभी एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आमादा हो चुके हैं। क्या ऐसी स्थिति में आप बिहार में विकास की कल्पना कर सकते हैं? इन लोगों की तरफ से उतारे गए सभी उम्मीदवारों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में मेरा सीधा-सा सवाल है कि जिन लोगों पर इतने गंभीर प्रकृति के आरोप लगे हैं, क्या आप ऐसे लोगों से बिहार में विकास से संबंधित कार्य करवाने की उम्मीद कर सकते हैं? मैं एक बात दावे के साथ कह देता हूं कि इनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने एनडीए को लेकर कहा कि हमारे खेमे में सबकुछ ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी किसी बात पर आपत्ति होती है, तो वो खुलकर अपनी बात रखता है। हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ बिहार के विकास की गति को तेज करना है।

वहीं, महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी तय नहीं है। इस पर जीतनराम मांझी ने कहा, "मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एनडीए मे सबकुछ तय है। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बात को भलीभांति समझ रही है कि एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें किसी भी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।"

साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए में किसी के भी बीच नाराजगी नहीं है। अगर किसी के बीच कोई नाराजगी होती भी है, तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं, वे सभी के साथ खुलकर चर्चा करने और समस्या का समाधान करने पर विश्वास रखते हैं।

उन्होंने दावा किया कि बिहार की मौजूदा स्थिति और लोगों के मिजाज को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने हमेशा से ही प्रदेश के लोगों के हितों को तवज्जों दी है। उनके विकास के लिए काम किया है। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए इस बार फिर से बिहार में एनडीए के पक्ष में जीत का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है।