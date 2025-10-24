Neeraj Kumar Statement : तेजस्वी यादव राजनीति में तोतलाबाजी के लिए जाने जाते हैं: नीरज कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विधानसभा नेता तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी केवल राजनीति में तोतलाबाजी के लिए जाने जाते हैं।

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि तेजस्वी की घोषणा का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले लालू यादव ने भी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने लोगों की जमीन और घर लिखवा लिए थे। इसलिए ये लोग केवल राजनीति की तोतलाबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन पर विश्वास करने लायक नहीं है।

बता दें कि तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि अगर महागठबंधन जीतता है तो सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के 1-2 लाख संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाएगा, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।

नीरज कुमार ने कहा कि इनके मां राबड़ी देवी के नाम पर जो विद्यालय है, वहां पर कमरा हमने बनवाया, शिक्षकों की नियुक्ति सहित कई कार्य हमने किए हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जो हम लोग बोल देते हैं, उसको किया जाता है। तेजस्वी यादव बिहार की जनता को बताएं कि जो घोषणा वह कर रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे।

आरजेडी के नए गाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति कोई दुकान है क्या? उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। जो पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल और जो परिवार को एकजुट नहीं रख सका हो, मतलब 420 के आरोपी को मौका दें। इस पर बिहार के नौजवान क्या सुनेंगे और समझेंगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले भी बिहार आते रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ते भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश झुका कर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इस दौरान अति पिछड़ा समुदाय से अपील करेंगे कि कुछ लोग उपाधि चोरी करके राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को भी जननायक बताया जा रहा है।