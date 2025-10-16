प्रान्तीय

Gopal Mandal Bihar Election : वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार को किया हाईजैक, निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव : गोपाल मंडल

गोपाल मंडल ने जेडीयू से टिकट कटने पर बगावत की, कहा—निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा
Oct 16, 2025, 03:58 AM
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का टिकट कटने से सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने उनकी जगह बुलू मंडल पर भरोसा जताया है।

टिकट कटने से नाराज गोपाल मंडल ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए।

गोपाल मंडल ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरा टिकट कैसे कट गया। नीतीश कुमार मुझे जेडीयू में लाए थे और उन्होंने ही मेरा समर्थन किया था। लेकिन, अब नीतीश कुमार को पार्टी के बड़े नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उनके आसपास अब सिर्फ सवर्ण जाति के लोग बैठते हैं, अतिपिछड़ा वर्ग के लोग नहीं।"

गोपाल मंडल ने अपनी बेबाकी के लिए मशहूर शैली में कहा, "मैं थोड़ा बड़बोला हूं, जो बात है, उसे सीधे बोल देता हूं।"

उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया और कहा, "मैं हमेशा पिस्तौल या राइफल रखता हूं। अगर कोई मुझे गोली मार दे, तो क्या मैं चुप रहूंगा या चुम्मा लूंगा?"

गोपाल मंडल ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत का भरोसा है। टिकट मेरे जेब में था, लेकिन कैसे कट गया, ये बात तो नीतीश कुमार ही बता सकते है। मुझसे कोई मुकाबला नहीं, जीत हमारी ही होगी।

मंडल ने यह भी खुलासा किया कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की ओर से भी उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा, "मेरी आस्था अब भी नीतीश कुमार में है, लेकिन पार्टी में कुछ गलत हो रहा है।"

उन्होंने बताया कि वे पंडित से शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन दाखिल करेंगे।

 

 

