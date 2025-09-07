प्रान्तीय

Jamui Illegal Liquor Case : जमुई में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार

जमुई में पुलिस पर हमला, अवैध शराब केस में 13 आरोपी गिरफ्तार
Sep 07, 2025, 01:54 PM
बिहार: जमुई में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार

जमुई: बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में छह महिलाएं हैं।

दरअसल, यह पूरा मामला बरहट थाना क्षेत्र के केदुआतरी गांव का है, जहां अवैध शराब कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस टीम में दो पुलिस पदाधिकारी, तीन पुलिस बल एवं पांच चौकीदार शामिल थे।

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देशी महुआ शराब का निर्माण होते पाया। पुलिस टीम द्वारा इसे नष्ट किया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने अचानक पुलिस टीम की घेराबंदी कर दी और देखते ही देखते उत्तेजित भीड़ ने पहले चौकीदार की पिटाई कर दी और फिर पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला पुलिसकर्मी को भी भीड़ ने नहीं छोड़ा और उसके साथ मारपीट की गई। महिला पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। बताया जाता है कि कुछ हमलावरों ने पुलिस टीम से हथियार छीनने की कोशिश भी की। इसकी सूचना मिलने के बाद अन्य पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद घायल पुलिसकर्मियों को वापस थाना लाया गया। सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस मामले की प्राथमिकी बरहट थाना में दर्ज कराई गई है, जिसमें हत्या के प्रयास तथा लोक सेवक पर बल प्रयोग एवं हमला जैसे गंभीर अपराधों की धाराएं अंकित की गई हैं। जमुई सदर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सतीश सुमन ने बताया कि इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में छह महिलाएं शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

 

 

