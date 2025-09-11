Giriraj Singh Vote Theft Remarks : कुछ दिनों में राहुल गांधी कहेंगे हारने वाला सरकार में बैठेगा: गिरिराज सिंह

पटना: उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद से लगातार विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसपर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बैलेट से होता है तब भी वोट चोरी, जब ईवीएम से होता है तब भी वोट चोरी। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि हमारा 318 वोट सुनिश्चित है, तो उनका वोट गया कहां?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट को भी नहीं संभाल पाई। ईवीएम में हार जाए तो चोरी, अब तो दो चुनाव हुए। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल कह रहे थे कि हम कांस्टीट्यूशन क्लब में बैलेट से जीते हैं। हम दोनों एक ही पार्टी के थे, तो वह कहां से आ गए? अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वह भी बैलेट से हुआ, इसमें भी हार गए।

मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी चुनाव हो, हारने के बाद विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाने लगता है, और अब कुछ दिन के बाद राहुल गांधी कहेंगे कि हारने वाला सरकार में बैठेगा। यही उनके लिए फिक्स्ड स्लोगन होगा।

वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहिन योजना के फार्म भरवाने गए उनके कार्यकर्ताओं को धमकाए जाने का आरोप लगाया है, जिसपर गिरिराज सिंह ने कहा कि माई बहन योजना बिहार की जनता के साथ फ्रॉड है। गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि क्या माई बहिन योजना भारत सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है? अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना नहीं है तो फिर यह योजना है किसकी? गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता को ठगने के लिए राजद के नेताओं पर फ्रॉड का केस होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अराजकता वाले लोग हैं और अराजकता की ही बात करेंगे।