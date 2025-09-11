Gaya Pitrupaksha Mela : पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि पर उमड़े श्रद्धालु, ब्रह्म सरोवर में किया पिंडदान

गयाजी:बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जारी है। देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां पहुंचकर पिंडदान, तर्पण और अन्य कर्मकांड कर रहे हैं।

पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुबह से ही यहां श्रद्धालु पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण करने के लिए ब्रह्म सरोवर पर उमड़ रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पितृ लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए पिंड को ग्रहण कर तृप्त होते हैं।

मुंबई से आए श्रद्धालु पवन ने बताया कि वह मुंबई से परिवार के साथ गयाजी आया है और अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहा है। गयाजी की मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। पूरे दुनिया में पितरों के मोक्ष के लिए गयाजी जैसा मोक्षधाम कहीं नहीं है। यहां आकर बहुत शांति महसूस हो रही है।

एक अन्य श्रद्धालु श्रवण मोतिलाल ने कहा कि यह यात्रा उनके परिवार के लिए आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने वाली रही है। गयाजी में पिंडदान से पितरों को मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। हमें यहां आकर काफी अच्छा लगा है।

वहीं, तारुणी पांडे ने बताया, "पितृपक्ष में ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान करने का महत्व ज्यादा है। यहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है।"

पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व है। चतुर्थी तिथि पर ब्रह्म सरोवर में पिंडदान से पितरों को विशेष छाया और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

बताया जाता है कि गयाजी में पिंडदान करने से पूर्वजों को हजारों अन्य स्थानों पर किए गए दान के बराबर फल मिलता है। पिंडदान के दौरान चावल, घी, शहद और तिल से बने पिंडों का दान किया जाता है, जो पूर्वजों के सूक्ष्म शरीर को पोषण प्रदान करता है।