Dinesh Lal Yadav Nirahua : दिनेश लाल ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर साधा निशाना, कहा- बिहार की जनता जाग चुकी है

पटना: भोजपुरी अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने बिहार के विकास का हवाला देते हुए कहा कि पहले उनको मौका मिला था, लेकिन राज्य में विकास बस एनडीए की सरकार में हुआ।

जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? तो दिनेश लाल ने कहा, “अगर बिहार को मजबूत बनाया होता तो ही इसका कुछ फायदा होता। उनको मौका तो दिया था पर कुछ किया नहीं। देखिए, यह एनडीए सरकार में बना हुआ एयरपोर्ट है। पहले हम यहां आते थे तो लगता था बस अड्डे पर उतरे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "बिहार की जनता तो जान गई है कि एनडीए सरकार में बिहार के विकास ने रफ्तार पकड़ी है। तो इसको रोकने नहीं देना, फिर हमारी सरकार बनाना है ताकि बिहार ऐसे ही आगे बढ़े और तरक्की करे। यहां पर आप देखिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। सीता मैया के यहां कॉरिडोर बनने जा रहा है, सीता मैया का धाम बनने जा रहा है। अब यहां पर रोजगार भरपूर होगा। यह सब एनडीए की सरकार ने किया है।"

सीमांचल में ओवैसी आ रहे हैं, चुनाव में क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "वह तो हमेशा आते हैं, क्या असर पड़ा? पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं।"

तेजस्वी यादव ने हाल में एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें खेसारी लाल यादव ने बिहार के कर्मियों के बारे में बताया है। इसका जवाब देते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा, "देखिए, पहले तो वह बोलते थे कि जानते ही नहीं हैं। कम से कम पोस्ट तो की। अच्छी बात है। पहले तो कलाकारों को नचनिया बोलते थे। अगर आप पोस्ट करें तो ठीक है, अच्छी बात है। कलाकारों का सम्मान करें। वही तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप किसी का अपमान ना करें, सबका सम्मान करें।"

उन्होंने जाते-जाते कहा कि बिहार की जनता जाग चुकी है, पहले वाला जंगल राज नहीं है। सरकार अच्छी है और बिहार तरक्की कर रहा है।