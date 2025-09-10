CP Radhakrishnan Vice President : राधाकृष्णन को अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए: नीरज कुमार

पटना: एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने के बाद देशभर से बधाइयां मिल रही हैं। सत्तापक्ष हो या विपक्ष, सभी राधाकृष्णन को बधाइयां दे रहे हैं।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। बहुमत के कारण एनडीए के उम्‍मीदवार की जीत अपेक्षित थी। एनडीए के पास पर्याप्‍त संख्‍याबल था, ऐसे में जीत हमारी हुई। विपक्ष ने मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। राधाकृष्णन को डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जीत की सुनिश्चिता पहले से ही थी। इसलिए राधाकृष्णन को बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं।

वहीं, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सबसे पहले राधाकृष्णन को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक आचरण, उच्च सदन परंपरा और मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के समय जनता ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, उसकी प्रमाणिकता भी सामने आई। जो लोग वोट चोरी से जीते थे, उन लोगों का निश्चित तौर पर इस्तेमाल हुआ है।

उल्‍लेखनीय है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला था। सीपी राधाकृष्णन को 452 मत मिले और जीत दर्ज की। चार दशक से अधिक समय से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति के रूप में नई जिम्मेदारी निभाएंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से पहले लोधी कॉलोनी स्थित श्रीराम मंदिर जाकर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया था।