Bihar Elections : बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर जीतने की कोशिश करेंगे : राजेश राम

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीट बंटवारे व रणनीति पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की।
Sep 29, 2025, 05:11 PM
पटना: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के साथ-साथ उम्मीदवार चयन पर लगातार बैठकें कर रही है। सोमवार को वरिष्ठ नेता अजय माकन की अगुवाई में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद राजेश कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन सभी 243 सीटों पर जीत की कोशिश करेगा।

मीडिया से बातचीत में बिहार कांग्रेस चीफ ने कहा कि अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में काफी लंबी चर्चा हुई। जहां-जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहां उम्मीदवारों का चयन, रणनीति और अन्य मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय विधायकों से भी राय ली गई। 70 सीटों की मांग पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा।

दावा किया कि वे तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ जीतने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान और हाल ही में सांसद प्रियंका गांधी की रैली में देखा कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार कांग्रेस चीफ ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि सभी नेताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।

नालंदा में एक पुल के हिस्से के गिरने और जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर द्वारा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बिहार में पुल गिरते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कूल रहती है। एक भी बयान इसे लेकर नहीं आया है। उन्होंने दावा किया कि पुल गिरने का आरोप भी वे किसी और पर डालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार में 16 पुल गिर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जितने पुल गिर रहे हैं, सरकार उतनी ही कूल बनी हुई है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने में भी गंभीरता नहीं दिखा रही।

एशिया कप के फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर पांच विकेट से जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर राजेश कुमार ने कहा, "देश की सीमाओं पर सेना के जवान जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सेना के संघर्षों और ताकत की सराहना की है। हमसे ज्यादा देश के लिए चिंतित कोई नहीं है।"

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हर जगह राजनीति करना और देश के मूल्यों पर राजनीति उचित नहीं। संविधान को कमजोर करने वाली नीतियां चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संविधान को कमजोर कर रही है और वोटर अधिकारों में कटौती कर रही है।

 

 

