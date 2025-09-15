Tariq Anwar Statement : 'वोटर अधिकार यात्रा' से आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा : तारिक अनवर

पटना: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के पूर्णिया दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब कभी किसी राज्य में चुनावी बिगुल बज जाता है, तो प्रधानमंत्री वहां पर सौगात देने पहुंच जाते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले उस राज्य में दस्तक दे जाते हैं और वहां पर चुनावी सौगात की घोषणा करते हैं। अफसोस, वो सौगात धरातल पर उतर नहीं पाती है। दुख की बात है कि ऐसा आज से नहीं, बल्कि पिछले 11 सालों से हो रहा है। इन लोगों का एकमात्र ध्येय सिर्फ राजनीतिक मुनाफा अर्जित करना रह गया है। अब इस स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले पांच सालों तक इन लोगों ने बिहार की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। मैं समझता हूं कि राजनीति की पराकाष्ठा है। अब इन लोगों को छोटा सा एयरपोर्ट बनाने में 11 साल हो गए। बिहार के लोग इन्हें देख रहे हैं। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी होगी। लोगों को इस बात का अहसास हो चुका है कि इन लोगों से कुछ भी होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जंगलराज का नारा देकर बिहार में सरकार बनाई थी। मुझे यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज बिहार में कुछ नहीं बदला है। आज भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बिहार जंगलराज का पर्याय बन चुका है। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। बिहार के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इस पर तारिक अनवर ने कहा कि जब हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, तो हम वहां के नियमों का पालन करने को लेकर बाध्य होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना है तो हमें खुद को अंतरराष्ट्रीय खेलों से किनारा कर लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि महागठबंधन बिहार की सभी 243 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वो एक नेता हैं, तो उनका यह फर्ज बनता है कि वो चुनाव के दौरान अपने लिए सकारात्मक माहौल बनाएं। अनवर ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को बिहार चुनाव के लिहाज से हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस यात्रा से हमें आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा।