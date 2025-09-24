Congress CWC Patna : पप्पू यादव का दावा, 'बिहार में कांग्रेस की नई पहचान लौटेगी'

पटना: बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुधवार को होनी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं के पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच, सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया और कहा कि कांग्रेस को लेकर बिहार के करोड़ों जनताओं के भीतर उत्साह है।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह एक ऐतिहासिक दिन है। इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो सकता है कि भारत के पुनर्गठन और भारत की नई आजादी की शुरुआत 'गणतंत्र' की धरती से हो रही है। कांग्रेस को लेकर बिहार के करोड़ों जनताओं के भीतर उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि बिहार और यूपी में खोई हुई कांग्रेस की पहचान लौटेगी।"

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह एक महत्वपूर्ण राज्य में एक महत्वपूर्ण बैठक है। मेरा मानना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बिहार में हमारे गठबंधन की जीत होगी।"

सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण और अहम बैठक है।"

कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर कहा, "हम अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी और जोश के साथ तैयार हैं। जिस मुद्दे पर यह सीडब्ल्यूसी बैठक हो रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की मौजूदा सरकार ने राज्य के हजारों युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया है और यहां अपराध अपने चरम सीमा पर है।"

इस महत्वपूर्ण बैठक में 170 से अधिक नेता शामिल होंगे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, शशि थरूर आदि प्रमुख नाम शामिल हैं।