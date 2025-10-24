Chirag Paswan : महागठबंधन के लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं : चिराग पासवान

पटना: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को महागठबंधन पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति करना जानते हैं। इस तरह से उम्मीदवारों का चयन करते हैं ताकि राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में कर सकें। ये लोग सिर्फ इन जातियों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए करते हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन जब जनप्रतिनिधित्व की बात आएगी, तो चुप्पी साध लेंगे। ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ जातियों को डरा धमका कर हमेशा अपने पाले में रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं होगा। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये जाति सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि अब मुकेश सहनी को ही देख लीजिए। इन्हें डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, तो ये सबकुछ भूल गए। ये अब अपने समाज की बात करना भूल गए। इन्हें अब अपने समाज के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। इन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि इनके समाज के लोग मौजूदा समय में किस अवस्था में हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये लोग राजनीति में सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं। इन्हें अपने लोगों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है।

चिराग पासवान ने कहा कि अभी तक इन लोगों ने चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये लोग आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। चुनावी गतिविधियों को लेकर उनकी विलंबता से यह साफ जाहिर हो रहा है कि इन्हें प्रदेश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए राजनीति में हैं, जिसे अब प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के मुसलमानों को जागरूक हो जाना चाहिए और इन्हें समझ जाना चाहिए। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये वही राजद है, जिसे मेरे पिताजी ने 2004 में कहा था कि इस बार एक मुस्लिम को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त इन लोगों ने ऐसा किया होता, तो आज समझ पाते कि इन्हें सच में प्रदेश के मुसलमानों की फिक्र है।

उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों के कहने और करने में बहुत फर्क होता है। मुसलमान इन लोगों के लिए सिर्फ वोट बैंक हैं। मैं कहता हूं कि जितनी जल्द मुसलमान ये बात समझ जाएं, उतना बेहतर रहेगा। हम लोगों ने अब तक जितनी भी कल्याणकारी योजना बनाई है, उसमें यह सुनिश्चित किया कि इसका फायदा सभी को मिले।