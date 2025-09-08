प्रान्तीय

Bihar Skill Development : सीएम नीतीश के नेतृत्व में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हुआ क्रांतिकारी बदलाव: संतोष सिंह

बिहार बना स्किल और महिला सशक्तिकरण का नया केंद्र
Sep 08, 2025, 06:45 PM
कैमूर: बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार अब 'चरवाहा विद्यालय' वाला नहीं, बल्कि स्किल यूनिवर्सिटी वाला बिहार है।

मंत्री संतोष सिंह ने पटना में आयोजित नियोजन मेले का जिक्र करते हुए बताया कि एक बिहारी युवा को 24 लाख रुपए के पैकेज के साथ जापान में नौकरी मिली है।

उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, "भगवान ना करें कि तेजस्वी जैसा कोई शिक्षित नेता हो, वह आठवीं पास हैं और नौवीं फेल।"

संतोष सिंह ने बिहार की बदलती तस्वीर पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है।

उन्होंने कहा, बिहार अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले युवाओं को तैयार कर रहा है। यह वही बिहार है, जहां के युवा अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया है। इसके अलावा, जीविका दीदियों, रात्रि प्रहरियों, एएनएम और जीएनएम जैसी महिलाओं के लिए भी मानदेय में वृद्धि की गई है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा करने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। बिहार आज महिला सशक्तिकरण में पूरे भारत में नंबर वन है।"

इसके साथ ही, संतोष सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, न कि किसी की तानाशाही या लाठी से। आने वाला समय उनका नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है।

 

 

