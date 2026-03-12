Bihar Political Battle : बिहार में राज्यसभा की पांचवीं सीट हमसे कोई नहीं छीन सकता : भाई वीरेंद्र

पटना: बिहार की पांचवीं राज्यसभा सीट पर एनडीए बनाम महागठबंधन की जंग बहुत रोचक है। जहां एक तरफ एनडीए पांचों सीट पर जीत का दावा कर रही है तो वहीं, राजद नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि पांचवी सीट महागठबंधन जीत रहा है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सेकुलर को जो मानने वाले लोग हैं, वो हमारी पार्टी, हमारे उम्मीदवार, हमारे महागठबंधन, हमारे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और हमें जितना आंकड़ा चाहिए था, वो तो पूरा हो चुका है। हो सकता है कि हमारी संख्या 45 से 50 हो जाए। हम चुनाव जीत रहे हैं, पांचवीं सीट हमारी है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर राजद विधायक ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा कोई काम संविधान से ऊपर उठकर किया जाता है तो यह गलत है। सदन का संरक्षक चाहे वो राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हों या लोकसभा व राज्यसभा के स्पीकर हों, उन्हें सभी दलों को एक नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि, कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों को लगता था कि हमारी बात को दबाया जा रहा है और सत्ता पक्ष के लोगों को ज्यादा समय दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर हारना और जीतना अलग बात है। देश-दुनिया के लोगों को बताना था कि हमारा विश्वास स्पीकर के प्रति नहीं है, इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है।

गैस संकट पर उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है। सरकार सिर्फ लोगों को भ्रम में रखे हुए है और जनता सच्चाई जान चुकी है। लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और एजेंसियों पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। उपभोक्ता गैस सिलेंडर की उम्मीद में लाइन लगाकर गोदामों के बाहर खड़े हैं। सरकार पूरे मामले में सिर्फ झूठी दलील पेश कर रही है।

--आईएएनएस