Bihar Rajya Sabha : राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पांचों उम्मीदवार विजयी, सम्राट चौधरी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपने ही पिता के राज्य को रावण राज्य बता रहे थे, लेकिन यह लोकतंत्र है और जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके अनुसार एनडीए जनता के बीच लगातार काम करता रहेगा।

वहीं, राज्यसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस जीत के लिए सभी विधायक साथियों ने मिलकर एनडीए उम्मीदवारों को जिताया है, जिसके लिए वह उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी सहित एनडीए के सभी नेताओं के प्रति जनता के विश्वास और भरोसे की जीत है।

उन्होंने कहा कि यह सफलता एनडीए के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का परिणाम है। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें राज्यसभा में जाकर बिहार के हितों के लिए आवाज उठाने का मौका मिला है और वह इस अवसर का उपयोग करते हुए पहले की तरह ही बिहार के हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे।

बता दें कि बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी पांच उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम विजयी घोषित किए गए। इन परिणामों के साथ बिहार की सभी पांच सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया।

--आईएएनएस