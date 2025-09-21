प्रान्तीय

Mangal Pandey Statement : तथ्यहीन और आधारहीन बयान दे रहे प्रशांत किशोर : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय

मंगल पांडेय ने प्रशांत किशोर के बयानों को बताया राजनीतिक और तथ्यहीन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
Sep 21, 2025, 03:50 PM
तथ्यहीन और आधारहीन बयान दे रहे प्रशांत किशोर : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय

कैमूर: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। कैमूर जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर के हालिया बयानों को पूरी तरह राजनीतिक, आधारहीन और तथ्यहीन करार दिया।

मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, वह न सिर्फ गलत है बल्कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दी जा रही है। उन्होंने कहा, "प्रशांत किशोर जो भी बोल रहे हैं, वह पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है। न तो उसमें कोई आधार है, न ही कोई तथ्य। सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है।"

प्रशांत किशोर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगल पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान की दृष्टि से देख रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। जितना सम्मान उन्हें मिला है, क्या किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को आज तक मिला था? आज दुनिया के बड़े-बड़े देश उनके नेतृत्व को सलाम कर रहे हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह ताकत भारत की जनता ने दी है, क्योंकि वह उनके नेतृत्व और नीतियों पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा, "भारत की जनता मोदी जी की ताकत को जानती और मानती है, तभी तो उन्हें बार-बार समर्थन देती है।"

प्रशांत किशोर ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े किए थे। उनके इन बयानों पर बिहार भाजपा के कई नेता पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी पलटवार किया है।

बिहार में कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी गलियारों में नेताओं का आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

 

 

mangal-pandeyBihar PoliticsPrashant KishorBJP BiharNarendra ModiPolitical DebateAssembly elections

Related posts

Loading...

More from author

Loading...