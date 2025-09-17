PM Modi Birthday : पटना में अनोखे अंदाज में मना पीएम मोदी का जन्मदिन, बिहार के राज्यपाल ने तस्वीर को खिलाया केक

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर देशभर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में पटना में एक खास और दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नाती का जन्मदिन भी 17 सितंबर को पड़ता है। इस मौके पर पटना स्थित उनके आवास पर एक पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आरिफ खान भी विशेष रूप से शामिल हुए थे। चूंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन होता है, इसलिए समारोह स्थल पर पीएम मोदी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की तस्वीरें भी लगाई गई थीं।

कार्यक्रम में एक दिलचस्प क्षण तब आया, जब राज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री के नाती से कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को केक खिलाए। बच्चे को यह सिखाने के लिए राज्यपाल ने खुद प्रधानमंत्री की तस्वीर पर केक लगाया और इसके बाद बच्चे ने भी वही किया। यही नहीं, मजाकिया अंदाज में राज्यपाल ने विजय सिन्हा की तस्वीर पर भी केक लगाया।

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बिहार के राज्यपाल ने कहा, "आज के दिन प्रधानमंत्री को पूरे देश बधाई देता हूं। हम सभी की कामना है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी मजबूती के साथ देश का नेतृत्व करते रहें। आज भारत ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है।"

सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर को केक खिलाने का यह अंदाज देशवासियों को एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव का एहसास दिला रहा है।